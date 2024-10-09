Galatasaray'da Osimhen, Icardi'ye fark attı!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara istediği gibi dönemeyen Mauro İcardi'nin durumu tartışılmaya başlandı. Alanyaspor maçında da beklentilerin altında kalan Arjantinli yıldız, oyundan alınmasına tepki göstermişti. Kenara gelirken elindeki bantları yırtıp atan, maç sonunda tribünlere giden takıma katılmayan, stattan da ilk ayrılan isim olan İcardi'nin tavrı eleştiri aldı.
ÇIKARILINCA TAVIR KOYDU
Kenara gelirken elindeki bantları yırtıp atan, maç sonunda tribünlere giden takıma katılmayan, stattan da ilk ayrılan isim olan İcardi'nin tavrı eleştiri aldı. Osimhen'in oynadığı maçlarda Galatasaray'ın rakiplere daha fazla baskı kurup etkili olduğu görülürken, iki yıldız golcünün istatistikleri de bu farkı açıkça ortaya çıkardı.
İKİLİ MÜCADELE: 34-16
İki futbolcunun görev aldığı maçlarda Osimhen'i üstün kılan em önemli nokta ise kazandığı ikili mücadeleler ve sahip olduğu üstün fizik gücü oldu! Nijeryalı golcü süre aldığı Fenerbahçe derbisi ile birlikte PAOK ve Ç. Rizespor maçlarında rakipleriyle toplam 34 ikili mücadeleye girdi. Mauro İcardi ise Kasımpaşa, Rigas ve Alanyaspor maçlarında rakipleriyle sadece 16 mücadeleye girdi. İcardi aynı zamanda, 81 dakika oyunda kaldığı Alanyaspor maçında rakip kaleye hiç şut çekemezken girdiği beş ikili mücadeleden sadece birini kazanabildi.
A PLANI ARTIK OSİMHEN
Osimhen fizik gücüyle bu konuda da İcardi'den öne çıktı. Nijeryalı yıldız bu üç maçta ceza sahasında toplam 23 kere topla buluşmayı başardı. İcardi ise zorluk seviyesi daha düşük rakiplere karşı yalnızca 10 kere topla buluşabildi. Osimhen daha zorlu rakiplere karşın oynamasına rağmen İcardi'ye bu noktada fark attı. Önde baskı, yoğun presle oynamak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un A planı da millî takım arasından sonra Osimhen olacak gibi durmakta! Çift santrafor oyun modeli sonuç vermezse A planı Osimhen olacak.
ÇIKARILINCA TAVIR KOYDU
Kenara gelirken elindeki bantları yırtıp atan, maç sonunda tribünlere giden takıma katılmayan, stattan da ilk ayrılan isim olan İcardi'nin tavrı eleştiri aldı. Osimhen'in oynadığı maçlarda Galatasaray'ın rakiplere daha fazla baskı kurup etkili olduğu görülürken, iki yıldız golcünün istatistikleri de bu farkı açıkça ortaya çıkardı.
İKİLİ MÜCADELE: 34-16
İki futbolcunun görev aldığı maçlarda Osimhen'i üstün kılan em önemli nokta ise kazandığı ikili mücadeleler ve sahip olduğu üstün fizik gücü oldu! Nijeryalı golcü süre aldığı Fenerbahçe derbisi ile birlikte PAOK ve Ç. Rizespor maçlarında rakipleriyle toplam 34 ikili mücadeleye girdi. Mauro İcardi ise Kasımpaşa, Rigas ve Alanyaspor maçlarında rakipleriyle sadece 16 mücadeleye girdi. İcardi aynı zamanda, 81 dakika oyunda kaldığı Alanyaspor maçında rakip kaleye hiç şut çekemezken girdiği beş ikili mücadeleden sadece birini kazanabildi.
A PLANI ARTIK OSİMHEN
Osimhen fizik gücüyle bu konuda da İcardi'den öne çıktı. Nijeryalı yıldız bu üç maçta ceza sahasında toplam 23 kere topla buluşmayı başardı. İcardi ise zorluk seviyesi daha düşük rakiplere karşı yalnızca 10 kere topla buluşabildi. Osimhen daha zorlu rakiplere karşın oynamasına rağmen İcardi'ye bu noktada fark attı. Önde baskı, yoğun presle oynamak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un A planı da millî takım arasından sonra Osimhen olacak gibi durmakta! Çift santrafor oyun modeli sonuç vermezse A planı Osimhen olacak.