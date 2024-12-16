Galatasaray'da Osimhen görev başına!

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ligde 12 galibiyet ve 2 beraberlikle en iyi başlangıcına imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların hedefi, Trabzonspor karşısında da bu seriyi sürdürmek ve liderlik koltuğunu sağlama almak.
Sezonu kapatan Mauro Icardi ve kırmızı kart cezalısı Metehan Baltacı hariç sarı-kırmızılılarda sakatların tamamı iyileşirken, teknik heyetin yüzü güldü. Galatasaray'ın 10 Kasım'da oynadığı Samsun maçında sakatlanan Ismail Jakobs, Sivasspor mücadelesinde Rey Manaj'dan aldığı sert darbeyle sıkıntı yaşayan Barış Alper Yılmaz, yine aynı müsabakada ağrı hisseden Victor Osimhen ve Bodrumspor mücadelesinde adalesinden sakatlanan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçıyla sahalara dönüyor.
OSIMHEN GERİ DÖNÜYOR
4 oyuncu da Trabzonspor maçında kadroya dahil edilecek. Malmö deplasmanında etkisiz kalan Michy Batshuayi yerine en uçta Victor Osimhen olacak.
Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta asist yapmış ve iç sahadaki Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandırmıştı.
Sezonu kapatan Mauro Icardi ve kırmızı kart cezalısı Metehan Baltacı hariç sarı-kırmızılılarda sakatların tamamı iyileşirken, teknik heyetin yüzü güldü. Galatasaray'ın 10 Kasım'da oynadığı Samsun maçında sakatlanan Ismail Jakobs, Sivasspor mücadelesinde Rey Manaj'dan aldığı sert darbeyle sıkıntı yaşayan Barış Alper Yılmaz, yine aynı müsabakada ağrı hisseden Victor Osimhen ve Bodrumspor mücadelesinde adalesinden sakatlanan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçıyla sahalara dönüyor.
OSIMHEN GERİ DÖNÜYOR
4 oyuncu da Trabzonspor maçında kadroya dahil edilecek. Malmö deplasmanında etkisiz kalan Michy Batshuayi yerine en uçta Victor Osimhen olacak.
Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta asist yapmış ve iç sahadaki Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandırmıştı.