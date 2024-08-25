Galatasaray'da ortaya Piotrowski

Galatasaray, Ludogorets forması giyen Jakub Piotrowski ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, Bulgaristan ekibi Ludogorets'te forma giyen Polonyalı orta saha için çalışmalara hız verdi.
Ludogorets ile kontratı 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde temasların başlaması bekleniyor.
2022'de Fortuna Düsseldorf'tan transfer olduğu Ludogorets'te 107 maça çıkan Piotrowski, 20 gol atarken 17 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun Ludogorets ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar, Bulgaristan ekibi Ludogorets'te forma giyen Polonyalı orta saha için çalışmalara hız verdi.
Ludogorets ile kontratı 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde temasların başlaması bekleniyor.
2022'de Fortuna Düsseldorf'tan transfer olduğu Ludogorets'te 107 maça çıkan Piotrowski, 20 gol atarken 17 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun Ludogorets ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.