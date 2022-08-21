Galatasaray'da orta sahada Torreira farkı

Galatasaray'da, Ümraniyespor deplasmanında ilk kez 11'de şans bulan ve oyunu ile orta sahada göz dolduran Lucas Torreira, istatistikleri ile de adından söz ettirdi.



Uruguaylı futbolcu 96 kez topla buluşurken yüzde 98'lik pas isabeti yakaladı. 9 sahipsiz top kazanan 26 yaşındaki futbolcu girdiği 8 ikili mücadelenin beşinden zaferle ayrılan taraf oldu.





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