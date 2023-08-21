Galatasaray'da orta sahada forma Berkan'ın

Ljubljana maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın yerine Molde maçında Berkan Kutlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da orta sahada forma Berkan'ın
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21 Ağustos 2023 11:19
Ljubljana maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Torreira'nın yerine Molde deplasmanında orta sahada Berkan Kutlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Yeni transferlerden Kerem Demirbay henüz fizik olarak hazır gözükmezken, Berkan'ın partneri Oliveira olacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında ise Icardi, Kerem, Mertens üçlüsüne forma vermesi kesin gibi.

Sağ kanatta da Barış Alper Yılmaz önde gözüküyor.

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