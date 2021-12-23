Galatasaray'da orta saha sıkıntısı, Terim formül arıyor

Spor Toto Süper Lig'deki 7 haftalık kazanamama serisini, ilk yarının son maçında Antalyaspor'a karşı bitirmek isteyen Galatasaray'da orta alanda belirsizlik yaşıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau, sarı kart cezaları nedeniyle Antalya'ya karşı Nef Stadı'ndaki mücadelede forma giyemeyecek.



Galatasaray'da ayrıca Berkan Kutlu, Olipiu Morutan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç gibi isimler de formsuz. Teknik direktör Fatih Terim, yeni bir formül arayışında.



KEREM FORVET ARKASINA!



Adana Demir deplasmanında 2. yarıda oyuna giren Aytaç'ın, Antalya'ya karşı ön libero pozisyonunda ilk 11'de başlayabileceği belirtiliyor. Forvet arkasına Kerem'in geçmesi, kanatlarda Babel ve Feghouli'nin oynaması da seçenekler arasında.



BOEY RİSKE EDİLMİYOR



Öte yandan gözden çıkarılan Yedlin'in ardından Oğulcan'ın da sağ bekte başarısız performans sergilemesi, gözleri Boey'nin geri dönüşüne çevirdi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, rehabilitasyon süreci geçiren genç oyuncuyu ikinci yarı öncesi riske etmeyi düşünmüyor.





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