Galatasaray'da orta saha rekabeti!

Bir yanda Kerem Demirbay, diğer tarafta Kaan Ayhan... Fenerbahçe karşısında Torreira'nın partneri olabilmek için iki oyuncu arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da orta saha rekabeti!
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23 Aralık 2023 10:43
Galatasaray'da orta sahada rekabeti devam ediyor. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve aynı zamanda Ndombele alternatifi üzerinde de duran Okan Buruk, idmanlarda birkaç farklı kurgu deniyor.

Florya'dan gelen son bilgilere göre Kaan Ayhan merkezde hâlâ 1 adım önde, Kerem Demirbay ise şansını zorluyor. Ndombele büyük ihtimalle yine kulübede başlayacak. 

 
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