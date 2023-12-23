Galatasaray'da orta saha rekabeti!

Galatasaray'da orta sahada rekabeti devam ediyor. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve aynı zamanda Ndombele alternatifi üzerinde de duran Okan Buruk, idmanlarda birkaç farklı kurgu deniyor.
Florya'dan gelen son bilgilere göre Kaan Ayhan merkezde hâlâ 1 adım önde, Kerem Demirbay ise şansını zorluyor. Ndombele büyük ihtimalle yine kulübede başlayacak.
Florya'dan gelen son bilgilere göre Kaan Ayhan merkezde hâlâ 1 adım önde, Kerem Demirbay ise şansını zorluyor. Ndombele büyük ihtimalle yine kulübede başlayacak.