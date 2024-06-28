Galatasaray'da orta saha kararı!

Galatasaray'da orta sahadaki oyuncular için karar verildi. Berkan Kutlu yeni sezonda takımda olacak. Sergio Oliveira ise yeni sezon kadro planlamasında kesinlikle yer almıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da orta saha kararı!
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28 Haziran 2024 09:49
Galatasaray'da orta sahadaki kritik kararlardan biri daha netleşti.

Geçen sezon başında Genoa'ya kiralanan, devre arasında ise geri çağrılan ve şampiyonluk golünü atan Berkan Kutlu'nun, yeni sezonda kesinlikle kadroda olmasına karar verildi.

Okan Buruk'un sezon içinde tartışma yaşadığı Sergio Oliveira ise yeni kadro planlamasında kesinlikle yer almıyor ve kendisine kulüp bulması istendi.

Sergio'ya Türkiye dışında, ülkesi Portekiz'den de birkaç teklif olduğu, ancak maaşının fazla geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da senelik 2.7 milyon Euro'ya oynuyor.

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