Galatasaray'da orta saha kararı!

Galatasaray'da orta sahadaki kritik kararlardan biri daha netleşti.
Geçen sezon başında Genoa'ya kiralanan, devre arasında ise geri çağrılan ve şampiyonluk golünü atan Berkan Kutlu'nun, yeni sezonda kesinlikle kadroda olmasına karar verildi.
Okan Buruk'un sezon içinde tartışma yaşadığı Sergio Oliveira ise yeni kadro planlamasında kesinlikle yer almıyor ve kendisine kulüp bulması istendi.
Sergio'ya Türkiye dışında, ülkesi Portekiz'den de birkaç teklif olduğu, ancak maaşının fazla geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da senelik 2.7 milyon Euro'ya oynuyor.
Geçen sezon başında Genoa'ya kiralanan, devre arasında ise geri çağrılan ve şampiyonluk golünü atan Berkan Kutlu'nun, yeni sezonda kesinlikle kadroda olmasına karar verildi.
Okan Buruk'un sezon içinde tartışma yaşadığı Sergio Oliveira ise yeni kadro planlamasında kesinlikle yer almıyor ve kendisine kulüp bulması istendi.
Sergio'ya Türkiye dışında, ülkesi Portekiz'den de birkaç teklif olduğu, ancak maaşının fazla geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da senelik 2.7 milyon Euro'ya oynuyor.