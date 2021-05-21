Galatasaray'da Onyekuru bilmecesi

Galatasaray'da Henry Onyekuru transferi için acil bir karar alınmadı, gelişmeler bekleniyor.

Abone Ol
Galatasaray'da Onyekuru bilmecesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2021 09:46
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Henry Onyekuru için geri sayım devam ediyor.

Nijeryalı yıldızın opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erecek. Eğer Galatasaray Yönetimi bu tarihe kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis ödemesini Monaco'ya göndermezse, opsiyon devre dışı kalacak. Özellikle sezonun son bölümünde performansı düşen genç yıldızla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.

Henry Chukwuemeka Onyekuru bu sezon ligde 14 maçta oynarken 5 gol atıp 4 asist yaptı


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.