Galatasaray'da öncelikli; Vedat Muriqi

GALATASARAY KİRALIK OLARAK İSTİYOR

Mbaye Diagne'nin sakatlanması ve Mustafa Muhammed'in de Mısır Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle forvet arayışlarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi... Geçen sezon Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan Kosovalı yıldız forvet, Çizme'de form tutamadığı ve istediği ortamı bulamadığı için Türkiye'ye dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın da Vedat'ta karar kılmasının sebepleri; listede yer alan isimlerden Bakambu'nun yüksek maaş talep etmesi.Galatasaray'ın bu transfer girişimi İtalyan basını tarafından da doğrulandı. Çizme'de çıkan haberlerde; Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncuyla ve Lazio ile görüştüğü vurgulandı. Ancak Vedat Muriqi transferindeki engel, İngiliz ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olması... Galatasaray cephesi, Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, İngilizler tapusuyla Kosovalı golcüyü almayı planlıyor.İngiltere'nin önde gelen basın organlarından olan "Dailymail", 'Hull ocak transfer döneminin açılmasıyla Lazio'lu forvet Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor' diyerek Ada ekibinin transferde iddialı olduğunu yazdı.