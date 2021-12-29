Galatasaray'da öncelikli; Vedat Muriqi

Devre arasında kadrosuna bir forvet katmak isteyen Galatasaray'ın ilk tercihi Vedat Muriqi... Galatasaray, forvet listesinin en tepesine Vedat Muriqi'yi yazdı. Oyuncu ve Lazio ile yapılan görüşmeleri İtalyan basını da doğruladı. Vedat da Türkiye'ye dönemeye sıcak bakıyor. Tek sorun Hull City.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da öncelikli; Vedat Muriqi
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29 Aralık 2021 13:58
Mbaye Diagne'nin sakatlanması ve Mustafa Muhammed'in de Mısır Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle forvet arayışlarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi... Geçen sezon Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan Kosovalı yıldız forvet, Çizme'de form tutamadığı ve istediği ortamı bulamadığı için Türkiye'ye dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın da Vedat'ta karar kılmasının sebepleri; listede yer alan isimlerden Bakambu'nun yüksek maaş talep etmesi.

GALATASARAY KİRALIK OLARAK İSTİYOR

Galatasaray'ın bu transfer girişimi İtalyan basını tarafından da doğrulandı. Çizme'de çıkan haberlerde; Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncuyla ve Lazio ile görüştüğü vurgulandı. Ancak Vedat Muriqi transferindeki engel, İngiliz ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olması... Galatasaray cephesi, Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, İngilizler tapusuyla Kosovalı golcüyü almayı planlıyor.

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından olan "Dailymail", 'Hull ocak transfer döneminin açılmasıyla Lazio'lu forvet Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor' diyerek Ada ekibinin transferde iddialı olduğunu yazdı.



 

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