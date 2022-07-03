Galatasaray'da ön liberoya iki aday: Fernando-Carvalho

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Antalya'dan Fernando Lucas'la prensip anlaşmasına varırken, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan William Carvalho'yla da görüşmelere başladı. İki futbolcudan birinin imza atması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da ön liberoya iki aday: Fernando-Carvalho
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03 Temmuz 2022 09:58
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, ön libero arayışları devam ediyor.

Erden Timur, uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan William Carvalho ile görüştüklerini doğruladı. Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

Sarı-Kırmızılılar diğer taraftan, Antalyaspor'un 6 numarası Fernando Lucas'la da temas halinde. Kısa süre önce prensip anlaşmasına varılan 30 yaşındaki Sambacı'nın 1.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi ödendiğinde transfer gerçekleşecek.

Ancak Galatasaray cephesinin Carvalho ismine daha fazla ağırlık verildiği, bu anlaşma gerçekleşirse, Fernando'dan vazgeçilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. 

 
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