Galatasaray'da ön liberoya iki aday: Fernando-Carvalho

ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, ön libero arayışları devam ediyor.Erden Timur, uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan William Carvalho ile görüştüklerini doğruladı. Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için pazarlıklar sürüyor.Sarı-Kırmızılılar diğer taraftan, Antalyaspor'un 6 numarası Fernando Lucas'la da temas halinde. Kısa süre önce prensip anlaşmasına varılan 30 yaşındaki Sambacı'nın 1.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi ödendiğinde transfer gerçekleşecek.Ancak Galatasaray cephesinin Carvalho ismine daha fazla ağırlık verildiği, bu anlaşma gerçekleşirse, Fernando'dan vazgeçilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.