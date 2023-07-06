Galatasaray'da on ayrılık birden

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 10 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da on ayrılık birden
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06 Temmuz 2023 17:48
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 10 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu boyunca sarı-kırmızılı formamız ile takımımızın Avrupa Kupası finali yolculuğunda özveri ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız Pelin Bilgiç, Aija Jurjane, Merve Uygül, Epiphanny Prince, Tuğçe Canıtez, Azura Stevens, Miray Balotu, Kamile Nacickaite, Devran Tanaçan ve Ieva Pulvere ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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