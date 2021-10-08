Galatasaray'da Ömer Bayram kararı!

Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı sahaya giren ve sergilediği performansla dikkatleri çeken Ömer Bayram, Mustafa Muhamed'in golünde de asist yapmıştı.



ASİST ÜZERİNE ASİST



Yıldız sol bek son dakikalarda kazanılan Hatayspor maçında da Luyindama'ya ortayı yapan isim olmuştu.



Cimbom'da Ömer Bayram artık daha fazla süre alacak. Fatih Terim, sol bekte ofansif yönünün daha etkili olması nedeniyle Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram'ı daha çok kullanma kararı aldı. Böylece Galatasaray'da yabancı sınırı için de fazladan yer açılmış olacak.



