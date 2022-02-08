Galatasaray'da Omar yüzde 70 hazır

Galatasaray'da Alanyaspor deplasmanında sağ bekte sol ayaklı oyuncular Ömer Bayram ve Van Aanholt değişmeli oynarken koronavirüs'ü atlatan Sacha Boey ise hazır değildi.



Sarı-kırmızılılar transferin kapanmasına ise bir gün kala son hamlesini sağ beke yaptı. Mbaye Diagne'nin geçici olarak sözleşmesini fesheden Galatasaray, bir aydır takımla çalışan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkardı.



TORRENT MEMNUN



Omar'ın performansından memnun olan teknik direktör Domenec Torrent, Norveçli sağ bekin fizik olarak %70 hazır seviyeye geldiğini düşünüyor. İspanyol hoca, iki hafta sonra Omar'a ilk 11'i açacak.





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