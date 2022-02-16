Galatasaray'da Omar için ilk 11 planı

14 ay sonra maç kadrosuna giren Omar'ın forma hasretinin Göztepe deplasmanında bitmesi planlanıyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Omar için ilk 11 planı
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16 Şubat 2022 10:58
Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkartılmıştı. 14 ay sonra maç kadrosuna giren Omar'ın forma hasreti Göztepe deplasmanında bitecek.

Sacha Boey'den memnun olmayan Torrent, Norveçli sağ beki ilk 11'e koymayı düşünüyor. Omar'a özel program hazırlandı ve deneyimli oyuncu antrenmanlarda hazır görüntü çizerse formayı kapacak.

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