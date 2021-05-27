Galatasaray'da Omar için büyük seferberlik

Yılbaşı akşamı havai fişeğin elinde patlaması sonrası görme kaybı yaşayan Omar Elabdellaoui yeni sezonu iple çekiyor.Norveçli oyuncunun rehabilitasyon süreci oldukça iyi geçerken, yıldız futbolcunun artık işin psikoloji kısmını da atlattığı öğrenildi. Tamamen iyileşip futbola dönmeye odaklanan 29 yaşındaki oyuncu için sağlık heyetiyle de sürekli görüşmeler yapılıyor.Linnes ve Şener Özbayraklı ile sözleşme uzatmayacak olan Galatasaray'da göreve devam etmesi durumunda Fatih Terim sağ bek rotasyonunu Yedlin ve Omar'la oluşturmayı planlıyor. Bu nedenle Omar'ın sezon başı hazırlık kampına katılması için yoğun çaba sarf ediliyor.Son olarak 26 Aralık 2020'deki Trabzonspor deplasmanında 2-0 kazanılan maçta forma giyen Omar, 10 lig karşılaşmasıyla sezonu kapatmıştı