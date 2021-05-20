Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin durumu bekleniyor

DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Sarı-Kırmızılılar'da, bu bölgede görev yapan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'in sözleşmeleri de sona eriyor.



Sağ beke takviye yapılıp yapılmayacağına, Omar Elabdellaoui'nin durumuna göre karar verilecek.



Gözündeki sorun sebebiyle tedavisi süren Norveçli futbolcunun oynayacak duruma gelmesi halinde, bu ikiliyle yola devam edilecek. Ancak Omar'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağına karar verilirse, sağ beke de bir transfer gerçekleşecek.



