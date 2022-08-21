Galatasaray'da Olsen için geri sayım

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Ümraniyespor maçının ardından "3-4 transfer daha yapacağız" sözlerinin ardından gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi.



Galatasaray'ın, bu hafta içerisinde Andreas Hanche-Olsen'i açıklaması bekleniyor. 25 yaşındaki Norveçli stoper için Belçika'nın Gent kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



Olsen de Galatasaray'dan yıllık 700 bin euro yıllık ücret kazanacak.





