Galatasaray'da Olsen için geri sayım

Galatasaray'ın bu hafta içerisinde Andreas Hanche-Olsen'in transferini açıklaması bekleniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Olsen için geri sayım
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21 Ağustos 2022 12:28
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Ümraniyespor maçının ardından "3-4 transfer daha yapacağız" sözlerinin ardından gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi.

Galatasaray'ın, bu hafta içerisinde Andreas Hanche-Olsen'i açıklaması bekleniyor. 25 yaşındaki Norveçli stoper için Belçika'nın Gent kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Olsen de Galatasaray'dan yıllık 700 bin euro yıllık ücret kazanacak. 


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