Galatasaray'da derbinin açılış golünün sahibi Sergio Oliveira'ya teknik direktör Okan Buruk'tan özel tebrik geldi.Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından biri de gecenin açılış golünü çok şık bir vuruşla kaydeden Sergio Oliveira'ydı.Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.