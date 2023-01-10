Galatasaray'da derbinin açılış golünün sahibi Sergio Oliveira'ya teknik direktör Okan Buruk'tan özel tebrik geldi.
Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından biri de gecenin açılış golünü çok şık bir vuruşla kaydeden Sergio Oliveira'ydı.
Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından biri de gecenin açılış golünü çok şık bir vuruşla kaydeden Sergio Oliveira'ydı.
Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.