Galatasaray'da Oliveira'ya özel teşekkür

Galatasaray formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Sergio Oliveira'yı teknik direktör Okan Buruk özel olarak tebrik etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'da Oliveira'ya özel teşekkür
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10 Ocak 2023 12:02
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Galatasaray'da derbinin açılış golünün sahibi Sergio Oliveira'ya teknik direktör Okan Buruk'tan özel tebrik geldi.

Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından biri de gecenin açılış golünü çok şık bir vuruşla kaydeden Sergio Oliveira'ydı.

Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. 

 

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