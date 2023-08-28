Galatasaray'da Oliveira ve Midtsjö ayrılığın eşiğinde

ayrılıklarmaçından sonra resmiyete dökülecek. Transferin son günlerinde özellikle yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da en az 2 oyuncuyla yollar ayrılacak.Şu anda ayrılığa en yakın isim Fredrik Midtsjö. Norveçli isim için Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray'a kiralama teklifi yaptı. Aynı zamanda İtalya Serie A ekibi Verona da Midstjö'yü istiyor. Norveçli, Molde maçı sonrası ayrılacak.Sarı kırmızılılarda yıllık maliyeti yüksek olan Sergio Oliviera'ya ise hem Suudi Arabistan'dan hem de İtalya'dan teklifler var. Yine Molde maçı sonrası onunla görüşülüp buna göre karar alınacak.