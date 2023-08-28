Galatasaray'da Oliveira ve Midtsjö ayrılığın eşiğinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da ayrılacak isimlerle ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oliveira ve Midtsjö ayrılığın eşiğinde
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28 Ağustos 2023 08:32
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 08:35
Galatasaray'da ayrılıklar Molde maçından sonra resmiyete dökülecek. Transferin son günlerinde özellikle yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da en az 2 oyuncuyla yollar ayrılacak.



MIDTSJO, MOLDE MAÇI SONRASI AYRILACAK

Şu anda ayrılığa en yakın isim Fredrik Midtsjö. Norveçli isim için Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray'a kiralama teklifi yaptı. Aynı zamanda İtalya Serie A ekibi Verona da Midstjö'yü istiyor. Norveçli, Molde maçı sonrası ayrılacak.

OLIVEIRA'YA TEKLİFLER VAR

Sarı kırmızılılarda yıllık maliyeti yüksek olan Sergio Oliviera'ya ise hem Suudi Arabistan'dan hem de İtalya'dan teklifler var. Yine Molde maçı sonrası onunla görüşülüp buna göre karar alınacak.



 
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