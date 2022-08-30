Galatasaray'da Oliveira tartışması!

Galatasaray'da Sergio Oliveira orta sahada ağır kaldığı için eleştiriliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Oliveira tartışması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2022 12:38
Galatasaray'da tartışmaya neden olan isimlerden biri de Sergio Oliveira oldu.

Oyun aklıyla farkını ortaya koyan fakat yavaşlığıyla eleştirilen Portekizli oyuncu, Trabzonspor karşısında 4 kilit pasla bu alanda takımın yükünü çekti.

Tecrübeli orta saha, 5 kezle sahanın en fazla top kaybeden ismi oldu. Yıldız oyuncu bu yönden eleştiriliyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ