Galatasaray'da Oliveira parlıyor!

Galatasaray'da Sergio Oliveira Gaziantep karşısında 4'ü isabetli 5 şut çekti. Ligin ceza sahası dışından en fazla şut atan ismi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oliveira parlıyor!
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07 Eylül 2022 09:53
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliviera git gide takıma biraz daha uyum sağlamaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı oyuncularla çabuk kaynaşan Portekizli futbolcu, Gaziantep karşısında sahanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Henüz belki skor üretemedi ama 4'ü isabetli tam 5 şut çekti. Bu vuruşlardan birisi direkten döndü. 1 şut engelleyen ve yüzde 82 pas isabeti sağlayan Oliveira, 5 hafta sonunda Süper Lig'in, 'Ceza sahası dışından en fazla şut atan (13)' oyuncusu oldu.

Ayrıca; duran topta en çok şut atan (8) ve direkten en fazla topu dönen (2) futbolcu...

Galatasaray'da zirvede yer aldığı istatistikler ise şöyle:

En fazla şut atan: 15
En fazla isabetli şut atan: 6
Orta sahada en fazla pas yapan 231. 

 

 
 

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