Galatasaray'da Oliveira parlıyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliviera git gide takıma biraz daha uyum sağlamaya devam ediyor.Sarı-kırmızılı oyuncularla çabuk kaynaşan Portekizli futbolcu, Gaziantep karşısında sahanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.Henüz belki skor üretemedi ama 4'ü isabetli tam 5 şut çekti. Bu vuruşlardan birisi direkten döndü. 1 şut engelleyen ve yüzde 82 pas isabeti sağlayan Oliveira, 5 hafta sonunda Süper Lig'in, 'Ceza sahası dışından en fazla şut atan (13)' oyuncusu oldu.Ayrıca; duran topta en çok şut atan (8) ve direkten en fazla topu dönen (2) futbolcu...