Galatasaray'da Oliveira kararı!

Galatasaray, geçen sezon transfer edilen Sergio Oliveira ile yollarını ayırabilir.
İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın Portekizli orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'dan ayrılma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.
Galatasaray'da 46 maça çıkan Sergio Oliveira, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın Portekizli orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'dan ayrılma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.
Galatasaray'da 46 maça çıkan Sergio Oliveira, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.