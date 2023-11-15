Galatasaray'da Oliveira belirsizliği!

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oliveira belirsizliği!
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15 Kasım 2023 12:44
Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan isimlerden birisi olan Portekizli yıldız Sergio Oliveira'nın devre arasında başka bir takıma transfer olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Bir ara fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Oliveira'nın son haftalarda forma şansı bulunca bu kararın askıya alabileceği ifade edilmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere Okan Buruk'un da kaliteli bir 8 numara alınması durumunda Oliveira'nın başka takıma satılması ya da kiralanmasına sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Oliveira, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 50 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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