Galatasaray'da Olimpiu Morutan tepkisi!

Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de forma şansı bulamaması taraftarların tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler teknik direktör Domenec Torrent'e ateş püskürdü.



OLIMPIU MORUTAN FORMAYI UNUTTU



Fatih Terim'in isteği üzerine sezon başında Galatasaray'a transfer olan Rumen oyuncu sezon boyuncu bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Yer yer parlamalar yapsa da forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Domenec Torrent'in takımın başına geçmesi ile iyice parçalı formasından uzaklaştı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ!



Ligde bir iddiası bulunmayan ve başkanlık seçimi ile gündemi bir hayli karışık olan sarı-kırmızılılarda, Morutan'ın kadroda düşünülmemesi taraftarları kızdırdı. Birçok Galatasaraylı sosyal medyada Domenec Torrent'e ateş püskürdü.





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