Galatasaray'da Olimpiu Morutan seferberliği

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Romanya'nın Steuau Bükreş takımından bonuslarla 5 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki Olimpiu Morutan, Rumence dışında bir dil konuşamaması sebebiyle takım içerisinde arkadaşları ile diyalog kurmakta zorluk çekerken, bu durum kamuoyuna da yansımış ve tepki çekmişti.Galatasaraylı taraftarlar Morutan'ın takım arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığı yönünde eleştirilerde bulunurken, Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent de Rumen oyuncunun İngilizce bilmemesi sebebiyle zaman zaman kulüpte iletişim kurmakta zorlandığını söylemişti.Morutan'ın takım içinde sık sık yalnız görüntülenmesi ve bu durumun tepki çekmesinin ardından ise Galatasaraylı futbolcular, genç oyuncu ile daha yakından ilgilenmeye başladı.Morutan'ın önceki gün kutlanan doğum gününde özellikle Alpaslan Öztürk, 23 yaşındaki futbolcuyu pastası kesildiği sırada İngilizce konuşmaya teşvik etmiş ve arkadaşını bu konuda cesaretlendirmişti.