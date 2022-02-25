Galatasaray'da Olimpiu Morutan gözden düştü!

Galatasaray'da Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınması beklenmiyor. Cimbom'un 14 yabancısı bulunmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle Rumen oyuncunun ligin kalan kısmında kadroda yer bulması artık bir hayli zor gözüküyor.



Galatasaray'da Domenec Torrent'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından gözden düşen Olimpiu Morutan, son olarak geçen hafta oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmemiş ve Rumen oyuncu İstanbul'da kalmıştı.



Morutan'ın antrenman performansından ve disiplinsiz tavırlarından rahatsız olduğu belirtilen Torrent'in, takımda 14 yabancı futbolcu olmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle kadro dışı tercihini Rumen oyuncudan yana kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.



Galatasaray'da geçen hafta Göztepe karşısında Morutan ile birlikte 21 kişilik maç kadrosunda yer bulamayan yabancı futbolcu ise sakatlığını atlatan ancak henüz tam hazır hale gelemeyen Muslera olmuştu.



Muslera'nın da takıma dahil olması sonrası maç kadrosuna girme konusunda işi daha da zorlaşan Olimpiu Morutan'ın ancak takımdaki diğer yabancıların sakat veya cezalı olması durumunda kendisine kadroda yer bulabileceği ifade ediliyor.



Sezon başında bonuslarla birlikte 5 milyon Euro karşılığında Romanya'nın Steuau Bükreş takımından transfer edilen Olimpiu Morutan, Galatasaray forması ile ligde çıktığı 21 maçta 3 gol atıp, 3 asit yaptı.





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