Galatasaray'da olağanüstü toplantı ve Lale Orta açıklaması

Galatasaray Kulübü'nde Medipol Başakşehir maçı sonrası olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Lale Orta istifaya davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı ve Lale Orta açıklaması
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06 Nisan 2023 00:15
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek çeyrek finalde elendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta istifaya davet edildi.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımın yönetici Erden Timur toplantı yaptı.

Galatasaray'da gerçekleşen bu toplantıya daha sonra kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Sarı-kırmızılı takımda gerçekleşen bu toplantıda hakem kararlarının konuşulduğu ortaya çıktı.

AÇIKLAMA; "LALE ORTA İSTİFA"

Galatasaray Kulübü'ndeki bu toplantının ardından sarı-kırmızılıların twitter hesabından arka arkaya pozisyonlar paylaşıldı ve "Lale Orta istifa" denildi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Kasıt VAR! Art niyet VAR! Operasyon VAR! Lale Orta istifa" denildi. 

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