Galatasaray, Kayserispor deplasmanında kaybederken kötü futbolu taraftarı çıldırttı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kağıt üzerinde müthiş bir kadroya sahip olan Okan Buruk'un kötü bir futbol oynattığı görüşünde...



9 MAÇTA 10 GOL



Sarı-Kırmızılılar, ilk 9 maçta 10 gol atarken, Fenerbahçe'de sadece Enner Valencia'nın 10 golü bulunuyor. Kayserispor karşısında oyuncuların vurdumduymaz tavırları ve mücadeleden kaçmaları da taraftarın eleştirdiği bir başka konuydu...



ZORLU FİKSTÜR



Galatasaray, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 17 puanda kalırken Dünya Kupası'na kadar olan fikstürü de bir hayli zorlu... Cimbom bu süreçte Alanyaspor ve Beşiktaş ile içerde oynayacak. Karagümrük ve Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek...



İSTİFA ÇAĞRISI



Kayserispor mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarının bir kısmı kötü futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya çağırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesi gerektiğini belirtirken bir kısmı da yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi görüşünde...















