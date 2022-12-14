Galatasaray'da Okan Kocuk kredisini tüketti!

Galatasaray'da Muslera'nın cezalı olması nedeniyle İstanbulspor ile oynanacak lig karşılaşmasında kaleyi koruyacak Okan Kocuk, hatalarına devam etti.Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında ceza sahası dışından 3 gol yiyen 27 yaşındaki file bekçisi, dün de 2. golde topu adeta izledi! Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Okan'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.Oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lazio kalite olarak üstün bir takımdı. Kadromuz eksik demiyoruz. Genel olarak hazırlık maçlarına baktığımız zaman oyuncularımdan maksimum verimi aldım. Lazio maçında istatistiklerde üstün olan taraf bizdik" dedi. Metehan'ın orta sahada oynamasını da değerlendiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Baran'ın ayağındaki sorun nedeniyle Metehan'ı orta sahada oynattık. Berkan'da da bir ateş meydana geldi ancak birkaç gün içinde takıma dönecektir. 22'sinde kupa, 25'inde de lig maçına kadar hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.