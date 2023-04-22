Galatasaray'da Okan Buruk yine rekor kıracak

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Karagümrük önünde beraberlikte bile kariyerindeki en yüksek puan topladığı döneme imza atacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk yine rekor kıracak
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22 Nisan 2023 12:29
Galatasaray'da bu sezon birçok rekoru alt üst eden Okan Buruk, Karagümrük önünde de teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza atmak için sahaya çıkacak.

22 GALİBİYET ALDI

Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Buruk, Cimbom'da 28 maçın 22'sini kazanarak %79'luk bir oran tutturdu. 

 
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