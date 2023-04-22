Galatasaray'da bu sezon birçok rekoru alt üst eden Okan Buruk, Karagümrük önünde de teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza atmak için sahaya çıkacak.
22 GALİBİYET ALDI
Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Buruk, Cimbom'da 28 maçın 22'sini kazanarak %79'luk bir oran tutturdu.
22 GALİBİYET ALDI
Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Buruk, Cimbom'da 28 maçın 22'sini kazanarak %79'luk bir oran tutturdu.