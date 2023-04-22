Galatasaray'da bu sezon birçok rekoru alt üst eden Okan Buruk, Karagümrük önünde de teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza atmak için sahaya çıkacak.Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Buruk, Cimbom'da 28 maçın 22'sini kazanarak %79'luk bir oran tutturdu.