Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni gözdesi: Chukwuemeka

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna genç bir yıldız adayını takviye etmek istiyor. Yönetim, transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni gözdesi: Chukwuemeka
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28 Aralık 2023 09:06
Ligde ve Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatarasay, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde çok sayıda isim bulunuyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kurmaylar orta sahaya takviye yapacak.

ROTA İNGİLTERE!

Galatasaray orta saha operasyonu için İngiltere'ye gidecek. Cimbom'un Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil. Tecrübeli çalıştırıcı, 20 yaşındaki futbolcuya sıcak bakıyor. Ayrıca genç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Chukwuemeka'nın ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Nijerya asıllı İngiliz oyuncu bu sezon 2 maçta forma giydi. 20 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor.

Chelsea'nin yıldız adayı geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirmişti. Chukwuemeka'nın bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor. 

 
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