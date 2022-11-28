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Galatasaray'da Okan Buruk'un tek endişesi var!

Galatasaray'a verilen aralar yaramıyor. Daha önce verilen milli arada formunu bulmakta zorlanan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un endişesi var. İşte haberin detayı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un tek endişesi var!
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28 Kasım 2022 10:22
Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen son arada ve sonrasındaki BAY haftasında, formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı.

O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçen Sarı Kırmızılılar, tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken verilen kupa arası sebebiyle ufak da olsa bir endişe taşıyor.

Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

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