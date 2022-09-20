Galatasaray'da Okan Buruk'un Mertens planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zorluk dercesine göre bazı maçlarda Torreira, Midtsjö ve Oliveira'yı beraber değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un Mertens planı!
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20 Eylül 2022 09:21
Konyaspor ile cuma günü oynanan karşılaşmada özellikle orta alanda yaşanan sıkıntı Okan Buruk'u yeni arayışlara itti.

Buna göre Buruk'un Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö'yü orta alana monte etmeyi düşündüğü bildirildi.

Sergio Oliveira'yı ise forvet arkasına çekerek defansif tarafı zayıf olan Portekizlinin ofansif yönlerinden faydalanılmak istendiği bildirildi.

MERTENS İÇİN YENİ KARAR

Mertens'in ise bu denklemde yerli kuralı da dikkate alınarak şans bulacağı ifade edildi. Buruk'un yıldız oyuncuyu 10 numaradan ziyade ikinci forvet yada kanatta oynatmayı planladığı belirtildi. 

 
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