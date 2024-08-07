Galatasaray'da Okan Buruk'un 'kanat' sıkıntısı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren konu, kanatlardaki sıkıntı...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un 'kanat' sıkıntısı!
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07 Ağustos 2024 13:01
Süper Kupa finalindeki hezimetinin ardından lige dönen Galatasaray'da kanat oyuncularının durumu düşündürüyor.

ZAHA VE ZIYECH'TEN MEMNUN DEĞİL

Teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in performansından memnun değil.

Özellikle Zaha'nın saha içi ve dışındaki hareketleri Buruk'u rahatsız ediyor.

KEREM, AVRUPA'YI İSTİYOR

Kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Yıldız futbolcu her an takımdan ayrılabilir.

BARIŞ'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de belirsiz. Çok yi bir sezon geçiren genç yıldız için ciddi teklifler var.



Bu durumda kolu kanadı kırılacak olan Okan Buruk, bu bölgeye takviye için düğmeye basılmasını istiyor.  

 
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