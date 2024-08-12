Galatasaray'da Okan Buruk'un eli güçlendi!

Galatasaray'da geride bıraktığımız iki sezon şampiyon olunmasına karşın takım özellikle ocak ayından itibaren form tutmaya başlıyor ve sezon sonuna doğru en iyi seviyeye geliniyordu. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibine göre bu sefer farklı olacak.
Aslan bu kez erken form tutmaya başlayacak ve özellikle Avrupa maratonun kızıştığı sonbaharda takım iyi durumda olacak. Buna gerekçe olarak, geçtiğimiz sezonlara nazaran kritik transferlerin erken gelmesi gösterildi.
Geçen iki sezonda, hem önemli isimlerin transferlerinin geç yapılması hem de çeşitli nedenlerle oyuncuların hazırlıklara zamanında katılmaması yüzünden Okan Buruk için ağustos, eylül ve ekim ayları sancılı geçiyordu.
Avrupa Şampiyonası handikapına karşın, bu sene Batshuayi, Jelert ve Sara'nın transferlerinin sezon başlamadan yapılması, teknik kadroya derin bir nefes aldırdı.
Galatasaray'ın haftalar ilerledikçe form tutmaya başlayacağı ve geçen yıldan farklı olarak takımın ligin ilk yarısı ile beraber Avrupa maçlarında da daha iyi durumda olacağı belirtildi.
Aslan bu kez erken form tutmaya başlayacak ve özellikle Avrupa maratonun kızıştığı sonbaharda takım iyi durumda olacak. Buna gerekçe olarak, geçtiğimiz sezonlara nazaran kritik transferlerin erken gelmesi gösterildi.
Geçen iki sezonda, hem önemli isimlerin transferlerinin geç yapılması hem de çeşitli nedenlerle oyuncuların hazırlıklara zamanında katılmaması yüzünden Okan Buruk için ağustos, eylül ve ekim ayları sancılı geçiyordu.
Avrupa Şampiyonası handikapına karşın, bu sene Batshuayi, Jelert ve Sara'nın transferlerinin sezon başlamadan yapılması, teknik kadroya derin bir nefes aldırdı.
Galatasaray'ın haftalar ilerledikçe form tutmaya başlayacağı ve geçen yıldan farklı olarak takımın ligin ilk yarısı ile beraber Avrupa maçlarında da daha iyi durumda olacağı belirtildi.