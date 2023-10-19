Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi karnesi iyi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk beşinci derbisine çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi karnesi iyi!
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19 Ekim 2023 09:23
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 5. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbiden sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerken, Beşiktaş'a karşı ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.



 
 

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