Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak ilk yarıyı tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da zorlu Alanyaspor engelini geçip çeyrek finale kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk adeta şov yapıyor.Galatasaray'ın deneyimli hocası Okan Buruk da Galatasaray tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 8'i ligde 3'ü de kupada olmak üzere son 11 resmi maçından galip ayrıldı.Galatasaray tarihinde bir sezonda yakalanan en uzun galibiyet serisi 10'ar maçlave'e aitti. Ligdeki Hatayspor galibiyetiyle bu rekoru egale eden Aslan'ın hocası Okan Buruk, dün akşamki zaferle beraber rekoru kırdı, iki kurt hocayı da geride bırakarak Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı.