Galatasaray'da Okan Buruk'tan Tete kararı!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda Tete, uzun bir aradan sonra 11'e geri dönecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Tete kararı!
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15 Ocak 2024 11:02
Galatasaray'da Okan Buruk, Kayserispor karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynatacağı ismi belirledi.

Cim Bom'da Kerem Aktürkoğlu, cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

UZUN ZAMAN SONRA 11'E DÖNECEK

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem'in yerine ise kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre Tete, uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönecek.

TEKNİK HEYETİN İNANCI TAM

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilen ve 20 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki Sambacı, her ne kadar şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı teknik heyet ikinci yarıda bambaşka bir performans ortaya çıkabileceğine inanıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Tete, Galatasaray'da şu ana kadar 23 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.





 
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