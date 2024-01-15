da Okan Buruk, Kayserispor karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynatacağı ismi belirledi.Cim Bom'da Kerem Aktürkoğlu, cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında formasından uzak kalacak.Sarı-Kırmızılılar'da Kerem'in yerine ise kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre, uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönecek.Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilen ve 20 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki Sambacı, her ne kadar şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı teknik heyet ikinci yarıda bambaşka bir performans ortaya çıkabileceğine inanıyor.Tete, Galatasaray'da şu ana kadar 23 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.