Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte önemli bir başarı da yakaladı.
Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör (Geçici olarak göreve gelenler hariç) oldu. Galatasaray'da 46 maçta 37 galibiyet alan 50 yaşındaki teknik adam yüzde 80.4'lük galibiyet yüzdesi yakaladı.
Okan Buruk, 46 maçta 37 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
EN UZUN SERİ!
Galatasaray, son yenilgisini ligde 30 Nisan 2023 tarihinde Beşiktaş deplasmanında almıştı. Sarı-Kırmızılılar, derbide yaşanan kaybın ardından 23 maçlık seri yakalamıştı. Bu seri, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sona erdi. Aslan, Rizespor karşısına çıkarken, ligde 15 maçlık yenilmezlik, 8 maçlık ise galibiyet serisi vardı. Karadeniz ekibi karşısında gelen galibiyetin ardından bu seri 9'a yükseldi.
KENDİNİ AŞTI
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüp kariyerinde önemli bir rekora da imza attı. Başarılı teknik adam, geçen sezon takımın başında ligde 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Buruk, Atmacalar karşısında bu serisini geliştirdi. Genç hoca, ligde yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.
Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör (Geçici olarak göreve gelenler hariç) oldu. Galatasaray'da 46 maçta 37 galibiyet alan 50 yaşındaki teknik adam yüzde 80.4'lük galibiyet yüzdesi yakaladı.
Okan Buruk, 46 maçta 37 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
EN UZUN SERİ!
Galatasaray, son yenilgisini ligde 30 Nisan 2023 tarihinde Beşiktaş deplasmanında almıştı. Sarı-Kırmızılılar, derbide yaşanan kaybın ardından 23 maçlık seri yakalamıştı. Bu seri, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sona erdi. Aslan, Rizespor karşısına çıkarken, ligde 15 maçlık yenilmezlik, 8 maçlık ise galibiyet serisi vardı. Karadeniz ekibi karşısında gelen galibiyetin ardından bu seri 9'a yükseldi.
KENDİNİ AŞTI
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüp kariyerinde önemli bir rekora da imza attı. Başarılı teknik adam, geçen sezon takımın başında ligde 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Buruk, Atmacalar karşısında bu serisini geliştirdi. Genç hoca, ligde yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.