Galatasaray'da Okan Buruk'tan mutlusu yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, dün Rams Park'ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak ligde oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Ljubljana karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu'nun yerine Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'ye görev verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana rövanşında defansın ortasında değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Kaan Ayhan ve Emin Bayram'ı görevlendirdi.
ABDÜLKERİM VE NELSSON YEDEK BAŞLADI
Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı. Yedeklerde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sargio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu bekledi.
Cim Bom'un ilk maçın ardından dün akşamki rövanşta Olimpija Ljubljana'yı da devirip Play-Off biletini kapması sonrası teknik direktör Okan Buruk, büyük sevinç yaşadı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak ligde oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Ljubljana karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu'nun yerine Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'ye görev verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana rövanşında defansın ortasında değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Kaan Ayhan ve Emin Bayram'ı görevlendirdi.
ABDÜLKERİM VE NELSSON YEDEK BAŞLADI
Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı. Yedeklerde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sargio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu bekledi.
Cim Bom'un ilk maçın ardından dün akşamki rövanşta Olimpija Ljubljana'yı da devirip Play-Off biletini kapması sonrası teknik direktör Okan Buruk, büyük sevinç yaşadı.