Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe teşhisi!

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk müsabakanın şampiyonluğun kırılma maçı olarak görüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe teşhisi!
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16 Mayıs 2023 14:06
Galatasaray'da İstanbulspor maçına büyük önem veriliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibine göre, bu akşamki karşılaşmayı kazanmaları durumunda şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj sağlanacak.

PSİKOLOJİK KIRILMA

Sarı-kırmızılı teknik kadro, İstanbulspor karşılaşmasının kayıpsız geçilmesi halinde ligde psikolojik kırılma yaşanacağını düşünüyor. Buruk'un, "Kazanmamız ile birlikte Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı ve stres de artacak" dediği belirtildi.

Diğer taraftan bugünkü maçla ilgili uyarılar yapan sarı-kırmızılı teknik adamın, İstanbulspor'un hızlı ataklarına ve savunma arkasına atılan toplara dikkat çektiği belirtildi. Galatasaray'da İstanbulspor maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki diğer maçlar öncesinde olduğu gibi kampa girmedi. 

 
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