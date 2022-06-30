Galatasaray'da Okan Buruk takıma lider arıyor!

"LİDER OYUNCU LAZIM"

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk'un saha içinde takıma liderlik yapacak tecrübeli bir oyuncu istediği ortaya çıktı.Sarı-kırmızılıların geçen sezon oynadığı karşılaşmaları masaya yatıran ve stoper Marcao dışında takıma liderlik yapan bir ismin olmadığını tespit eden Okan Buruk'un,dediği öğrenildi.Bu kapsamda sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Diğer taraftan Cagliari forması giyen Joao Pedro'nun menajerler tarafından önerildiği vurgulandı.Bonservisi için 7 milyon euro konuşulan 30 yaşındaki oyuncunun öncelik olmadığı öğrenildi. Geniş listede bulunan Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken konusunda ise başta Roma olmak üzere çok sayıda kulübün devrede olması işleri zorlaştırıyor. Bodo Glimt'in 6 ay sonra serbest kalacak 23 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro istemesi sorun yaratıyor.