Galatasaray'da Okan Buruk sınıfı geçti

Geçen sezon ilk 7 haftada sadece 3 maç kazanan Fatih Terim'in Galatasaray'ı, 2 beraberlik 2 de yenilgi almıştı. Buna karşılık Buruk'un takımı ise bu sezon ilk 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece 1 mağlubiyet yaşadı. 16 puan toplamayı başardı.Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları da yenilendi. Galatasaray'ın geçen hafta 3.75 olan oranı, Konya galibiyetinin ardından 3.50'ye çekildi. Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin ise 3.15'lik oranı 3 olarak güncellendi. Beşiktaş'ın oranı ise 4.25'ten 4.50'ye yükseltildi.Okan Buruk'un, Konyaspor galibiyeti sonrasında takıma verdiği 3 günlük izin bugün sona eriyor. Bu izni fırsat bilen ve yurt içi ve dışında tatil yerlerine giden sarı-kırmızılılar bugün İstanbul'a gelecek, Florya'da idmana çıkacak. Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını milli takımda bulunan 14 oyuncusundan yoksun bir şekilde sürdürecek.Galatasaray'ın kadrosu büyük değişim geçirdi. Geçen yıl ilk 7 haftasda Cimbom, Cicaldau, Berkan, Aanholt, Boey, Nelsson, Morutan, Assunçao, Alpaslan gibi yeni oyuncularla çıkmıştı. Bu sezon Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Oliveira, Yusuf, Rashica, Icardi, Seferovic ve Mertens sahne aldı.Terim geçen sezon ilk 7 haftada 8 yeni oyuncuya şans verirken, Buruk ise aynı süreçte 10 yeni oyuncuyu takımın içine dahil etti. Geçen sezon Cicaldau 2 gol ve 1 asist, Morutan ise 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Bu sezon ise yenilerden Oliveira 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Midtsjö'nün de 1 asisti var.