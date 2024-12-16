Galatasaray'da Okan Buruk risk alacak

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı bulunan isimlerden sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcu kalmadı.
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ile Jakobs'un önceki gün takımla çalışmasından sonra son idmana Osimhen, Sanchez ve Barış Alper Yılmaz yapılan antrenmana katıldı. Bu gelişme sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren ve kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk'u rahatlattı.
BAZI RİSKLER ALINACAK
Trabzonspor maçının zorluk derecesi göz önünde bulundurularak bu futbolcularla ilgili bazı risklerin alınmasına karar verildiği öğrenildi. Bunda önümüzdeki hafta yapılacak Kayseri maçından sonra lige ara verilecek olmasının da etkili olduğu belirtildi.
İLK 11'DE OYNAYACAK
Sakatlardan gelen iyi haber sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un Osimhen ve Sanchez'e ilk 11'de yer vermesinin beklendiği vurgulandı. Sivas'ta son dakikada Manaj'ın sert darbesiyle sakatlanan Barış Alper için ise Buruk'un maçın gidişatına göre karar vereceği öğrenildi.
YENİLMEZ ARMADA
Cim-Bom, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.
Resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Aslan, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cim-Bom, 14 maçın 12'sini kazanırken, sadece konuk ettiği Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ile Jakobs'un önceki gün takımla çalışmasından sonra son idmana Osimhen, Sanchez ve Barış Alper Yılmaz yapılan antrenmana katıldı. Bu gelişme sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren ve kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk'u rahatlattı.
BAZI RİSKLER ALINACAK
Trabzonspor maçının zorluk derecesi göz önünde bulundurularak bu futbolcularla ilgili bazı risklerin alınmasına karar verildiği öğrenildi. Bunda önümüzdeki hafta yapılacak Kayseri maçından sonra lige ara verilecek olmasının da etkili olduğu belirtildi.
İLK 11'DE OYNAYACAK
Sakatlardan gelen iyi haber sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un Osimhen ve Sanchez'e ilk 11'de yer vermesinin beklendiği vurgulandı. Sivas'ta son dakikada Manaj'ın sert darbesiyle sakatlanan Barış Alper için ise Buruk'un maçın gidişatına göre karar vereceği öğrenildi.
YENİLMEZ ARMADA
Cim-Bom, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.
Resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Aslan, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cim-Bom, 14 maçın 12'sini kazanırken, sadece konuk ettiği Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.