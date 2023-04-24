Galatasaray'da Okan Buruk rekoru kaçırdı!

Cim Bom, son olarak ligde iç sahada oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının 13. saniyesinde kalesinde gol görmüştü.Galatasaray, sonrasında ise evinde ağırladığı; Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerinde rakiplerine geçit vermedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, dün akşam 376 dakikanın ardından kalesinde 23 dakikada 3 gol gördü.Galatasaray'ın yerli teknik adamları arasında, iç sahada üst üste en fazla maç kazanan hoca olmak isteyen Buruk, Coşkun Özarı'nın 1978-1979 sezonundaki 10 maçlık serisini, 6-0'lık Kayseri zaferiyle yakalamıştı.Başarılı çalıştırıcı, Karagümrük mücadelesinde de kulüp rekorunu paylaşan Fatih Terim (1999-2000) ve Gündüz Kılıç'ın (1960-1961) 11 maçlık serisini yakalama şansını kaybetti. Eğer Buruk, dün akşam sahadan zaferle ayrılsa Beşiktaş deplasmanı sonrasında Başakşehir'i devirseydi, rekora ortak olacaktı.