Galatasaray'da Okan Buruk rekoru kaçırdı!

Okan Buruk, daha önce üst üste 14 kez kazanarak lig tarihine geçmişti. 3-3 beraberlikle sona eren Fatih Karagümrük maçıyla Galatasaray zirve yolunda yara aldı, genç teknik adam ise bir başka rekoru kaçırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk rekoru kaçırdı!
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24 Nisan 2023 09:14
Cim Bom, son olarak ligde iç sahada oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının 13. saniyesinde kalesinde gol görmüştü.

Galatasaray, sonrasında ise evinde ağırladığı; Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerinde rakiplerine geçit vermedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, dün akşam 376 dakikanın ardından kalesinde 23 dakikada 3 gol gördü.

Rekora ortak olacaktı...

Galatasaray'ın yerli teknik adamları arasında, iç sahada üst üste en fazla maç kazanan hoca olmak isteyen Buruk, Coşkun Özarı'nın 1978-1979 sezonundaki 10 maçlık serisini, 6-0'lık Kayseri zaferiyle yakalamıştı.

Başarılı çalıştırıcı, Karagümrük mücadelesinde de kulüp rekorunu paylaşan Fatih Terim (1999-2000) ve Gündüz Kılıç'ın (1960-1961) 11 maçlık serisini yakalama şansını kaybetti. Eğer Buruk, dün akşam sahadan zaferle ayrılsa Beşiktaş deplasmanı sonrasında Başakşehir'i devirseydi, rekora ortak olacaktı.  

 
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