Galatasaray'da Okan Buruk kararı!

Galatasaray'ın, Young Boys'a iki maçta yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atması ve yaklaşık 950 milyon TL gelirin de elden kaçması üzerine teknik direktör Okan Buruk, bazı kesimlerce eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya tam destek kararı aldı.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Yönetim kurulu, "Okan hocamız bizi iki sene üst üste şampiyon yaptı. Sezon daha uzun, önümüzde yeni hedefler var. Yeni transferler oturdukça daha iyi olacağız" diyerek Buruk'a olan güvenlerini dile getirdiler.
"HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"
Başkan Dursun Özbek de "Hocamızın arkasındayız" sözleriyle tartışmalara noktayı koydu.
"ZOR GÜNLER BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE AŞILABİLİR"
Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada "Oyuncularımızı ve hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günler ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşılabilir. En az 2 takviye daha yapıp Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Yönetim kurulu, "Okan hocamız bizi iki sene üst üste şampiyon yaptı. Sezon daha uzun, önümüzde yeni hedefler var. Yeni transferler oturdukça daha iyi olacağız" diyerek Buruk'a olan güvenlerini dile getirdiler.
"HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"
Başkan Dursun Özbek de "Hocamızın arkasındayız" sözleriyle tartışmalara noktayı koydu.
"ZOR GÜNLER BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE AŞILABİLİR"
Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada "Oyuncularımızı ve hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günler ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşılabilir. En az 2 takviye daha yapıp Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.