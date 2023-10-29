29 Ekim

Galatasaray'da Okan Buruk ezber bozdu

Bayern Münih maçında değişiklikleri geç yaptığı söylenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce de benzer eleştiriler almıştı. Şampiyon hoca, Rize'de ise ezber bozdu ve kötü geçen ilk yarının ardından devrede 3 isim birden değiştirdi, galibiyet geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk ezber bozdu
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29 Ekim 2023 11:44
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yorucu geçen Bayern Münih maçının ardından ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Başarılı hoca, Kazımcan, Kaan Ayhan ve Tete'yi son maça göre kulübeye çekerken, Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i ilk 11'e koydu.

Buruk, ikinci yarı başlarken ise 3 hamlede birden bulundu. Sarı-Kırmızılı takımın ilk 45'te etkisiz kalması üzerine Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay'ı yani rotasyonda kullandığı isimlere kenara çeken Aslan'ın teknik patronu, Kaan Ayhan, Ziyech ve Oliveira'yı soktu.

Bu değişikliklerin ardından Galatasaray biraz daha etkili olmaya başlarken, golü Oliveira attı.

5 HAKKINI DA KULLANDI

İlk 65 dakikalık bölümünde müthiş oynadığı Bayern Münih maçında takım yorulmasına rağmen değişikliklerde geç kaldığı için eleştirilen Okan Buruk bu kez ezber bozdu. Devredeki 3 hamlenin yanı sıra 66. dakikada Zaha ile Tete'yi, 88'de de Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i değiştirdi. 



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