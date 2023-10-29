Galatasaray'da Okan Buruk ezber bozdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yorucu geçen Bayern Münih maçının ardından ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Başarılı hoca, Kazımcan, Kaan Ayhan ve Tete'yi son maça göre kulübeye çekerken, Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i ilk 11'e koydu.
Buruk, ikinci yarı başlarken ise 3 hamlede birden bulundu. Sarı-Kırmızılı takımın ilk 45'te etkisiz kalması üzerine Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay'ı yani rotasyonda kullandığı isimlere kenara çeken Aslan'ın teknik patronu, Kaan Ayhan, Ziyech ve Oliveira'yı soktu.
Bu değişikliklerin ardından Galatasaray biraz daha etkili olmaya başlarken, golü Oliveira attı.
5 HAKKINI DA KULLANDI
İlk 65 dakikalık bölümünde müthiş oynadığı Bayern Münih maçında takım yorulmasına rağmen değişikliklerde geç kaldığı için eleştirilen Okan Buruk bu kez ezber bozdu. Devredeki 3 hamlenin yanı sıra 66. dakikada Zaha ile Tete'yi, 88'de de Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i değiştirdi.
Başarılı hoca, Kazımcan, Kaan Ayhan ve Tete'yi son maça göre kulübeye çekerken, Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i ilk 11'e koydu.
Buruk, ikinci yarı başlarken ise 3 hamlede birden bulundu. Sarı-Kırmızılı takımın ilk 45'te etkisiz kalması üzerine Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay'ı yani rotasyonda kullandığı isimlere kenara çeken Aslan'ın teknik patronu, Kaan Ayhan, Ziyech ve Oliveira'yı soktu.
Bu değişikliklerin ardından Galatasaray biraz daha etkili olmaya başlarken, golü Oliveira attı.
5 HAKKINI DA KULLANDI
İlk 65 dakikalık bölümünde müthiş oynadığı Bayern Münih maçında takım yorulmasına rağmen değişikliklerde geç kaldığı için eleştirilen Okan Buruk bu kez ezber bozdu. Devredeki 3 hamlenin yanı sıra 66. dakikada Zaha ile Tete'yi, 88'de de Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i değiştirdi.