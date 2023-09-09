Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni kontrat

Galatasaray'da şampiyonluğun üstüne bir de Devler Ligi bileti alındı. Yönetim, Okan Buruk'a yeni sözleşme önerecek. 23 milyon TL'lik maaşına zam gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni kontrat
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09 Eylül 2023 12:02
Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yeni bir karar aldı...

23 MİLYON TL KAZANIYOR

Galatasaray şampiyonlukla tamamlanan sezon başında Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirirken 1+1 yıllık kontrat yapılmıştı. Buruk, Cimbom'u hem şampiyonluğa taşıdı hem de turları bir bir atlatarak Devler Ligi vizesi aldırdı. Başarılı çalıştırıcı, Aslan'dan 23 milyon TL kazanıyor.

SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Yönetim, takımı zafere ulaştıran hocanın kontratı üzerinde çalışma yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, alacakları yeni kararla Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapacaklar.

YENİ KONTRAT ÖNERİSİ GELİYOR

Yeni bir kontrat önerisinin de gelme ihtimali yüksek görülüyor. Okan Buruk da sarı-kırmızılı kulübün başında nice kupalar kaldırmayı hedefliyor.  

 

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