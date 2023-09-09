Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yeni bir karar aldı...
23 MİLYON TL KAZANIYOR
Galatasaray şampiyonlukla tamamlanan sezon başında Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirirken 1+1 yıllık kontrat yapılmıştı. Buruk, Cimbom'u hem şampiyonluğa taşıdı hem de turları bir bir atlatarak Devler Ligi vizesi aldırdı. Başarılı çalıştırıcı, Aslan'dan 23 milyon TL kazanıyor.
SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK
Yönetim, takımı zafere ulaştıran hocanın kontratı üzerinde çalışma yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, alacakları yeni kararla Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapacaklar.
YENİ KONTRAT ÖNERİSİ GELİYOR
Yeni bir kontrat önerisinin de gelme ihtimali yüksek görülüyor. Okan Buruk da sarı-kırmızılı kulübün başında nice kupalar kaldırmayı hedefliyor.
23 MİLYON TL KAZANIYOR
Galatasaray şampiyonlukla tamamlanan sezon başında Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirirken 1+1 yıllık kontrat yapılmıştı. Buruk, Cimbom'u hem şampiyonluğa taşıdı hem de turları bir bir atlatarak Devler Ligi vizesi aldırdı. Başarılı çalıştırıcı, Aslan'dan 23 milyon TL kazanıyor.
SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK
Yönetim, takımı zafere ulaştıran hocanın kontratı üzerinde çalışma yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, alacakları yeni kararla Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapacaklar.
YENİ KONTRAT ÖNERİSİ GELİYOR
Yeni bir kontrat önerisinin de gelme ihtimali yüksek görülüyor. Okan Buruk da sarı-kırmızılı kulübün başında nice kupalar kaldırmayı hedefliyor.