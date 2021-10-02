Galatasaray'da Oğulcan, Rizespor'a karşı ilk 11 istiyor!

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Rizespor mücadelesinde şans bekliyor.
Lisansı çıktıktan sonra iyice motive olan başarılı hücum oyuncusu, Fatih Terim'in rotasyon yapacağı Karadeniz ekibine karşı adını ilk 11'de görmek istiyor.
İdmanlarda da hırsını Fatih Terim'e göstermek için elinden geleni yapıyor.
Lisansı çıktıktan sonra iyice motive olan başarılı hücum oyuncusu, Fatih Terim'in rotasyon yapacağı Karadeniz ekibine karşı adını ilk 11'de görmek istiyor.
İdmanlarda da hırsını Fatih Terim'e göstermek için elinden geleni yapıyor.